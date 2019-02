PRZEPIS na krem dyniowo-jabłkowy z nasionami

Składniki:

• 1 kg dyni piżmowej

• 3 jabłka

• 2 litry bulionu warzywnego

• 100 g Słonecznika łuskanego Bakalland

• 100 g Pestek dyni Bakalland

• 2 marchewki

• 2 cebule

• 2 ząbki czosnku

• kawałek selera

• korzeń pietruszki

• biała część pora

• łyżeczka curry

• łyżeczka chilli

• sól, pieprz

• masło

Przygotowanie

Pół szklanki łuskanego słonecznika zalewamy wrzątkiem. Pokrojoną w kostkę cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek smażymy na maśle do zeszklenia. Dodajemy obraną i pokrojoną w kawałki dynię, podobnie marchew, pietruszkę, seler i por. Obieramy jabłka, kroimy w cząstki i dodajemy do warzyw. Często mieszamy do momentu, aż jabłko zacznie się rozpadać. Dodajemy bulion warzywny, doprawiamy solą, pieprzem, curry oraz chilli i gotujemy wszystko do miękkości. Odlewamy wodę z pestek słonecznika i dodajemy je do garnka. Całość blendujemy na gładko. Podajemy w półmiskach przyozdabiając śmietaną, pestkami dyni i słonecznika oraz natką pietruszki.