PRZEPIS na włoską caponatę z orzechami pinii



Składniki:

• 2 duże bakłażany

• 2 puszki krojonych pomidorów

• 1 cebula

• 2 gałązki selera naciowego

• 100 g Rodzynek sułtańskich Bakalland

• 75 g Orzechów pinii Bakalland

• 15 wydrylowanych zielonych oliwek

• mały słoik kaparów

• ocet winny

• 1 łyżka cukru

• oliwa z oliwek

• zioła prowansalskie

• sól, pieprz



Przygotowanie

Bakłażana kroimy w kostkę, wkładamy do miski i posypujemy dużą szczyptą soli. Dokładnie mieszamy i odstawiamy na 30 minut. Po tym czasie papierowym ręcznikiem odsączamy wodę, która zebrała się na kawałkach warzywa. Cebulę kroimy w drobną kostkę, gałązki selera w plasterki, a oliwki w połówki. Rozgrzewamy garnek i prażymy sporą garść orzeszków pinii. Po ich zarumienieniu odkładamy orzechy na bok. Do garnka wlewamy oliwę i wkładamy cebulę oraz selera. Smażymy aż do zeszklenia cebuli i zarumienienia selera. Dodajemy bakłażana i smażymy na małym ogniu do momentu, aż warzywo zmięknie – ok. 10 minut. Dodajemy 2 łyżki octu winnego i dokładnie mieszamy. Po dwóch minutach do warzyw dodajemy pomidory z puszek, dosypujemy cukier, pieprz i szczyptę soli. Gotujemy pod przykryciem przez ok. 10 minut. Na koniec dodajemy garść rodzynek, kapary bez zalewy, połówki oliwek i zioła prowansalskie. Gotowe danie posypujemy orzeszkami pinii. Podajemy ze świeżym pieczywem.