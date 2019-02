PRZEPIS na paprykową zapiekankę z gyrosem z kurczaka

Składniki:

• opakowanie gyrosa paprykowego z kurczaka marki Konspol

• 150 g pieczarek

• 1 cebula

• 100 g parmezanu lub mozzarelli w wiórkach

• 2 średniej wielkości pomidory

• garść pokrojonych czarnych oliwek

• 1 ząbek czosnku

Przygotowanie

Pieczarki, cebulę i czosnek poszatkować, doprawić do smaku i podsmażyć na patelni z odrobiną oleju. Pomidory pokroić w plastry. W naczyniu żaroodpornym ułożyć gyrosa z kurczaka marki Konspol oraz dodać podsmażone pieczarki z cebulą. Doprawić do smaku solą, pieprzem i słodką papryką. Udekorować na wierzchu plastrami pomidora. Całość piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 20 minut do czasu aż warzywa będą miękkie. Na 5 minut przed końcem, całość posypać serem i zapiecz.