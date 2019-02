Batony to naprawdę fajna sprawa! W szczególności, gdy dokładnie przemyślimy ich skład. W domowym zaciszu, można przygotować je sprawnie, z przyjemnością, a dodatkowo naładować je pożywnymi dodatkami! Batoniki sprawdzą się doskonale jako słodki dodatek do kawy, przekąska do pracy lub do szkoły. Jeśli brakuje Ci energii lub masz ochotę na coś słodkiego, koniecznie wypróbuj ten przepis.

PRZEPIS na batoniki karmelowe

Składniki na ciasto:

• 150g Cukru trzcinowego Diamant

• 200g masła

• 450g mąki

• szczypta soli

Składniki na masę karmelowo-orzechową:

• 680g Cukru pudru Diamant

• 200g orzechów mieszanych (całych)

• 100g łuskanego słonecznika

• 100g suszonych owoców np. śliwek

• łyżeczka soli

• 150g śmietanki UHT (18% lub 30%)

Przygotowanie

Mikserem na średnich obrotach utrzeć masło z cukrem trzcinowym na puszystą masę. Zmniejszyć obroty, dodać mąkę, szczyptę soli, wymieszać tylko do połączenia składników. Ciasto przełożyć do blachy wyłożonej papierem, piec do zezłocenia przez ok. 15 minut w temp. 180°C. Orzechy i słonecznik uprażyć na suchej patelni lub w piekarniku, odłożyć. W rondlu o grubym dnie umieścić cukier i pół szklanki wody, podgrzewać na silnym ogniu, nie mieszając aż cukier się rozpuści. Zmniejszyć płomień i od czasu do czasu mieszać drewnianą łyżką. Gotować, aż powstanie złoty, gęsty karmel. Zdjąć z ognia, dodać sól i śmietankę, wymieszać. Karmel połączyć z orzechami, słonecznikiem i pokrojonymi suszonymi śliwkami. Masę wyłożyć na ciasto, równomiernie rozłożyć i piec ok. 15 minut w temp. 180°C. Gotowe ciasto całkowicie wystudzić, kroić na kształt batoników.