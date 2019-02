PRZEPIS na bułeczki żytnio-pszenne z nasionami

Składniki (9-10 sztuk):

• 1 szklanka mąki żytniej

• 3 szklanki mąki pszennej

• 14 g drożdży suszonych

• szklanka ciepłej (nie gorącej) wody

• 2 żółtka

• 2 łyżki oleju Rapso + olej do posmarowania

• 1/2 łyżeczki cukru

• 1 i 1/2 łyżeczki soli

• pestki słonecznika Kresto

• sezam Kresto

• 1 jajko do posmarowania

Przygotowanie

1. Przesypujemy do miski suche składniki (bez słonecznika i sezamu) i dokładnie mieszamy.

2. Dodajemy wodę (pamiętajmy, aby była ciepła, nie gorąca), żółtka i olej. Całość dokładnie mieszamy. Gdyby składniki nie chciały się połączyć, możemy dodać odrobinę ciepłej wody.

3. Wyrabiamy ciasto ręką lub przy pomocy miksera z końcówką do ciasta drożdżowego (ok. 5 minut).

4. Tworzymy z ciasta kulę i otaczamy cieniutką warstwą oleju. Następnie przekładamy do miski, przykrywamy i odstawiamy ciasto w ciepłe miejsce. Ciasto powinno podwoić swoją objętość, trwa to od 1 do 2 godzin.

5. Po tym czasie dodajemy 4 łyżki słonecznika, 2 łyżki sezamu, dokładnie mieszamy i wyrabiamy ciasto.

6. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i lekko smarujemy olejem. Formujemy zgrabne kuleczki i układamy je w odstępach na blaszce. Tak przygotowaną blaszkę przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Bułeczki powinny mniej więcej podwoić swoją wielkość.

7. Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Każdą bułeczkę smarujemy z wierzchu jajkiem. Posypujemy sezamem, słonecznikiem oraz mąką żytnią.

8. Bułeczki pieczemy 15–20 minut, do ładnego zbrązowienia.