Wygląda niepozornie, ale jego smak potrafi zaskoczyć. Sezamowy aromat przenika całe ciasto i wypełnia kuchnię jeszcze podczas pieczenia. W przypadku tak prostego przepisu, warto zadbać o najwyższą jakość składników – zwłaszcza autentyczną pastę tahini. Pamiętaj, by wcześniej wyjąć z lodówki masło i jajka, by nabrały temperatury pokojowej. To soczyste ciasto równie dobrze smakuje w wersji wegańskiej, z dodatkiem banana i oleju kokosowego!

PRZEPIS na ciasto z tahini

Składniki:

• 300g daktyli bez pestek (trochę więcej niż szklanka)

• gorąca woda

• 60g masła (niesolonego) lub oleju kokosowego

• 1/4 lub 1/2 szklanki brązowego cukru, do smaku

• 2 jajka lub jeden dojrzały banan

• około pół szklanki tahini, np. Jasmeen

• 150g mąki pszennej

• 2 łyżeczki sody oczyszczonej

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• szczypta soli

• prażony sezam do posypania

Przygotowanie

1. Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Okrągłą formę do ciasta solidnie natłuść masłem.

2. Namocz daktyle w gorącej wodzie przez 5 minut lub dłużej, aż łatwo je będzie zblendować. Sam zdecyduj, czy chcesz by masa była zupełnie gładka, czy wolisz ciasto z większymi kawałkami daktyli. Jeśli są wyjątkowo miękkie i słodkie, ogranicz ilość dodawanego później cukru.

3. Po zblendowaniu daktyli, przesiej do dużej miski mąkę, proszek do pieczenia, sodę i sól.

4. Przy pomocy miksera utrzyj masło lub olej z cukrem na krem, następnie stopniowo dodawaj jajka lub banany, cały czas miksując. Na koniec dodaj zblendowane daktyle i tahini i dokładnie wymieszaj.

5. Stopniowo dodawaj suche składniki do mokrych, cały czas mieszając.

6. Gotową masę umieść w foremce i posyp prażonym sezamem.

7. Piecz przez 35-45 minut. Ciasto będzie dość ciemne, więc sugeruj się tym, czy naciśnięte palcem wraca do pierwotnego kształtu.