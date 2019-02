Delikatne ciasto francuskie wymaga kulinarnego kontrastu – aromatycznych i wyrazistych dodatków, które razem stworzą wyjątkową kompozycję. Ser gouda w połączeniu z ciastem francuskim oraz intensywnym pesto pietruszkowo-ziołowym daje rewelacyjny efekt!

Francuskie kwadraty z serem to wspaniała przekąska, którą można zabrać ze sobą do pracy albo na drugą przerwę w szkole. Takie małe co nieco na pewno zasmakuje również dzieciom, które na co dzień zwykle nie są fanami pietruszki! Serowe kwadraty przyrządzisz w mniej niż pół godziny, za to z gwarancją świeżych, aromatycznych składników i wyjątkowego smaku!

PRZEPIS na kwadraty z pesto i serem gouda

Składniki:

• 1 arkusz ciasta francuskiego

• 1 opakowanie żółtego sera Hochland Gouda w plastrach

• posiekane migdały do posypania

Pesto:

• 2 pęczki natki pietruszki (liście)

• 100 g migdałów blanszowanych

• 1 łyżka soku z limonki

• 1 ząbek czosnku

• 50 ml oleju rzepakowego



Przygotowanie

Migdały prażymy na patelni, studzimy. Wszystkie składniki na pesto miksujemy blenderem do uzyskania gładkiej konsystencji. Ciasto francuskie kroimy w kwadraty za pomocą radełka. Na środek każdego nakładamy po łyżce pesto, zostawiając brzegi wolne. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200*C 10 minut. Następnie na każdym kwadracie układamy po plastrze sera i pieczemy jeszcze około 5 minut (ser powinien się rozpuścić, a ciasto ma być rumiane). Posypujemy posiekanymi migdałami.

Smacznego!