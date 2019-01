PRZEPIS na ryż w stylu włoskim

Składniki:

• 40 dag ryżu białego marki Britta

• 20 dag łuskanego zielonego groszku (może być mrożony)

• 10 dag wędzonego boczku

• 10 dag mielonej wieprzowiny

• 4 łyżki oleju słonecznikowego lub oliwy

• cebula

• 1/2 szklanki startego parmezanu

• sól, pieprz

• łyżka masła do naczynia żaroodpornego

Przygotowanie

Boczek pokroić w kostkę, podsmażyć na oleju (oliwie), dodać pokrojoną drobno cebulę i chwilę smażyć razem, po czym wymieszać z mielonym mięsem i dusić pod przykryciem 15 min. Posolić. Zagotować 3 litry wody, wrzucić ryż Britta i groszek, gotować ok. 20 min. Odcedzić. Ugotowany ryż z groszkiem połączyć z uduszonym mięsem, doprawić do smaku solą i pieprzem, przełożyć do wysmarowanego masłem naczynia żaroodpornego, posypać startym parmezanem. Zapiekać 20 min w piekarniku nagrzanym do 180°C.