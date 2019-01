PRZEPIS na rogaliki krucho-drożdżowe z makiem i orzechami

Składniki:

Ciasto:

• 250 g mąki pszennej

• 100 g miękkiego masła

• 4 g suchych drożdży instant Delecta

• 3 łyżki śmietany kwaśnej 18%

• 1 opakowanie cukru waniliowego Delecta

• 3 łyżki cukru pudru

• 1 jajo

• 2 żółtka

Farsz:

• 1 szklanka maku Bakalland

• 4 łyżki miodu

• 100 ml mleka

• 50 g orzechów włoskich Bakalland uprażonych i posiekanych

• 30 g pokrojonych migdałów Bakalland

• 3 łyżki cukru

• 1 roztrzepane jajko

Przygotowanie

Na początku nagrzewamy piekarnik do temperatury 170ºC (bez termoobiegu). Blachę z wyposażenia piekarnika wykładamy papierem do pieczenia. Wszystkie składniki na ciasto zagniatamy tak, jak kruche ciasto, a następnie odkładamy i pozostawiamy w temperaturze pokojowej. Mak zalewamy wodą i gotujemy około 45 minut z dodatkiem miodu. Pod koniec gotowania wlewamy mleko i gotujemy do odparowania płynu. Ugotowany mak mielimy lub miksujemy blenderem, a następnie łączymy z orzechami. Ciasto wałkujemy na duży, okrągły placek o średnicy około 45 cm i dzielimy go na 14 „trójkątów”, przekrawając 7 razy średnicę placka. Na każdy z nich wykładamy farsz, rozprowadzamy go łyżką, a trójkąt zwijamy, zaczynając od zewnętrznego boku do czubka. Zawinięte rogaliki wykładamy na blasze, przykrywamy suchą ściereczką i zostawiamy na około godzinę do delikatnego wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Przed wstawieniem do piekarnika, smarujemy je roztrzepanym jajkiem, posypujemy migdałami i cukrem. Rogaliki pieczemy przez około 30 minut.

Szklanka ciepłego mleka albo kakao idealne dopełnią słodkiego dzieła.