PRZEPIS na pieczarki faszerowane frankfurterkami, serem i papryką

Składniki:

• 12 pieczarek

• 1 paczka Frankfurterek marki Berger

• 50 g żółtego sera

• ¼ czerwonej papryki

• 1 średnia cebula

• świeży tymianek

• olej do smażenia

Przygotowanie

Pieczarki umyć, oczyścić, usunąć nóżki. Cebulę obrać i drobno posiekać. Frankfurterki pokroić w plasterki. Paprykę umyć, usunąć gniazda nasienne, pokroić w drobną kostkę. Na patelni zeszklić cebulkę. Podsmażyć kiełbaski, to samo zrobić z pokrojoną papryką. Kapelusze pieczarek wypełnić kolejno: cienką warstwą startego żółtego sera, cebulką, kiełbaską, papryką. Oprószyć świeżym tymiankiem, posypać startym serem. Kapelusze ozdobić plasterkami frankfurterek i umieścić w formie na muffiny. Pieczarki pieczemy przez około 45 minut w piekarniku nagrzanym do 150 st.C do momentu aż ser się roztopi, a pieczarki zmniejszą się - dusząc we własnym sosie.

Rada: Na czas pieczenia warto umieścić w piekarniku naczynie żaroodporne z wodą dla zapewnienia odpowiedniej wilgotności.