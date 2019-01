Joanna Jakubiuk zawodowo gotuje od prawie dwudziestu lat. Jak sama mówi "mieszała w garnkach wielu restauracji". Przyznaje, że poszukiwanie jej własnej, autorskiej drogi kulinarnej trwało dosyć długo.

"Eksperymentowałam ze smakami, kuchniami świata. Każdy dzień był i do tej pory jest wypełniony obieraniem, krojeniem, gotowaniem, smażeniem, wałkowaniem, lepieniem i…jedzeniem" – pisze w słowie wstępnym do swojej debiutanckiej książki "Ziemniak".

Jak nietrudno się domyślić bohaterem przepisów jest właśnie kartofel, nazywany również bulbą, pyrą, grulą, bulwą lub perką, w zależności od regionu. Autorka w każdym przepisie udowadnia, że nie trzeba łączyć zbyt wielu produktów, by osiągnąć spektakularny efekt. Smak zawsze broni się sam, nawet, jeśli na talerzy wyląduje sam upieczony w ognisku ziemniak, z odrobiną soli i kawałkiem masła.

Książka to zbiór 60 przepisów na warzywo, które w Polsce jest jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym. Choć zazwyczaj jadamy je głównie jako dodatek do dań, Jakubiuk udowadnia, że można zrobić z nich samodzielne potrawy, a także słodkości. Część przepisów w książce to receptury z jej rodzinnego domu, część to klasyki, ale jest też kilka, które powstały z inspiracji i jedzenia przy wspólnym stole.

Na szczególną uwagę zasługują te wytrawne na babkę ziemniaczaną zarówno po warmińsku, jak i z młodych ziemniaków z brokułami, chleb z ziemniakami, czy pasztet z ziemniaków i śledzia. Z receptur na kartoflane słodkości warto wypróbować z kolei ten na keks czekoladowy, biskwity oraz jabłkowe puree. Nie brakuje też przepisów na takie klasyki jak placki, kluski, sałatki, czy kopytka.

Oprócz przepisów znajdziemy w książce kilka praktycznych porad jak gotować ziemniaki, z czym je łączyć oraz jakie są "ciemne strony" ziemniaka. Tych ostatnich jest na szczęście niewiele.

"Ziemniak", Joanna Jakubiuk, wydawnictwo Edipresse, cena 49.90 zł