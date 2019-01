PRZEPIS na zupę krem z kukurydzy z mleczkiem kokosowym i indykiem

Składniki (4-6 porcji):

• 4 słoiki lub puszki kukurydzy słodkiej (po 400 g)

• woda Mama i ja

• 300 g fileta z indyka

• 4 średnie ząbki czosnku

• 1 łyżka posiekanego imbiru (opcjonalnie)

• 1 średnia cebula

• 1 marchewka (ok. 80 g)

• ziemniaki (ok. 400 g, po obraniu)

• 1 puszka mleka kokosowego (400 ml)

• 1 łyżka kurkumy

• 1 pomarańcza

• masło klarowane

• sól, pieprz

Przygotowanie

1. Cebulę i czosnek obieramy i kroimy na kawałki.

2. Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła i podsmażamy na nim cebulę, czosnek i imbir, a następnie przekładamy do garnka, w którym będziemy gotować zupę.

3. Marchewkę oraz ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Wrzucamy całość na patelnię z rozpuszczonym masłem i lekko podpiekamy. Przerzucamy do garnka z cebulą.

5. Odcedzamy kukurydzę i również dodajemy do garnka. Dolewamy wodę Mama i ja tak, aby lekko zakrywała składniki i gotujemy przez ok. 5–7 minut do uzyskania odpowiedniej miękkości ziemniaków i marchewki.

6. Pomarańczę sparzamy wrzątkiem, ścieramy do zupy jej skórkę i wyciskamy sok.

7. Do zupy dolewamy mleczko kokosowe, doprawiamy solą i pieprzem i trzymamy na ogniu aż do zagotowania. Zdejmujemy garnek z ognia i blendujemy zawartość na gładki krem. Jeżeli zupa jest za gęsta, możemy dodać odrobinę wody.

9. Indyka kroimy w niewielkie paseczki, posypujemy kurkumą i odrobiną soli. Smażymy mięso na rozgrzanej patelni z 1 łyżką masła klarowanego. Tak przygotowane mięso wykładamy do głębokiego talerza i zalewamy zupą.