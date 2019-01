1. Precz z kaloriami

Dlaczego będąc na diecie, tak często sięgamy po liście sałaty? Powód jest banalnie prosty – sałata to warzywo niskokaloryczne, wspomagające utratę zbędnych kilogramów. 100 g liści sałaty zawiera jedyne 15 kcal, gdyż w niemal 90 % składa się z wody. Jak podkreśla Katarzyna Głębocka, ekspert marki Eisberg, sałata to także skarbnica błonnika pokarmowego.

- Błonnik oczyszcza organizm z toksyn i usprawnia proces przemiany materii, przez co spokojnie możemy go nazwać sojusznikiem w walce z nadprogramowymi kilogramami. Pamiętajmy tylko, by do sałaty nie dodawać tłustej śmietany czy majonezu, gdyż wówczas o dietetycznym daniu nie ma mowy – dodaje ekspert.

2. Lustereczko, powiedz przecie…

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że spożywanie sałaty pozytywnie wpływa także na urodę, a co za tym idzie, także samopoczucie. Wszystko za sprawą witaminy E, która poprawia stan skóry, hamując proces jej starzenia.

- Tzw. „witamina młodości” nie tylko działa na skórę, czyniąc ją jaśniejszą i pełną blasku. Zauważalny jest również jej dobroczynny wpływ na włosy i paznokcie, które stają się mniej łamliwe – mówi Katarzyna Głębocka. - Dodatkowo witamina E wykazuje właściwości antyoksydacyjne, chroniąc organizm przed wolnymi rodnikami, opóźnia proces starzenia i pozwala cieszyć się witalnością oraz zdrowym wyglądem cery – uzupełnia ekspert.

3. Sałata zdrowia doda

Poza witaminą E, w sałacie znajdziemy wiele innych, korzystnych dla zdrowia witamin i mikroelementów. Wymieniać można bez liku. Mangan ma za zadanie usprawniać pracę układu nerwowego, magnez i potas odpowiadają za poprawne funkcjonowanie układu pokarmowego, a kwas foliowy, witaminy z grupy B, żelazo i wapń są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu. Sałata to także źródło działającego bakteriobójczo chlorofilu, luteiny i zeaksantyny, które zapobiegają chorobom oczu, jak również niezbędnej w procesach biochemicznych witaminy C.

4. Smaki dla każdego

Jedni jedzą sałatę dla zdrowia, drudzy dla urody, a jeszcze inni po prostu dla smaku. W zależności na jaki gatunek się zdecydujemy, możemy rozkoszować się wybranym wariantem smakowym. Łagodna i krucha sałata lodowa jest idealnym dodatkiem do pomidorów, świeżych ogórków czy słonej fety, z kolei lekko gorzka sałata rzymska doskonale komponuje się z grillowanym bakłażanem, oliwkami i rozmaitymi ziołami. Cykoria sałatowa radicchio, chętnie wykorzystywana do udekorowania bufetu sałatkowego, świetnie smakuje z szynką parmeńską i figami. Dużą popularnością cieszą się w ostatnich latach także roszponka i rukola, które z innymi wykwintnymi składnikami tworzą kompozycje różnorodnych sałatek, grając pierwsze skrzypce podczas niejednego posiłku.

5. Pora na lunch

Zaletą włączenia sałaty do codziennej diety jest także ogromna oszczędność czasu. Produkt nie wymaga bowiem czasochłonnych zabiegów, by wyśmienicie smakować. Dodatkowo na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych mieszanek sałat, które w przeróżnych konfiguracjach możemy łączyć, bez trudu tworząc pożywne, smaczne i ekspresowe w wykonaniu danie.