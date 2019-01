PRZEPIS na sałatkę z brokułami, winogronami i migdałami

Składniki:

• 1 brokuł

• opakowanie kiełbasy krakowskiej podsuszanej light w plastrach marki Konspol

• 5 jaj

• 500 g pieczarek

• pieprz, sól do smaku

• garść migdałów

• garść winogron

• oliwa z oliwek

Przygotowanie

Jaja kurze ugotuj na twardo, odstaw do wystygnięcia i pokrój w kostkę. Brokuł podziel na różyczki i włóż do osolonego wrzątku na 5 minut. Również odstaw do wystygnięcia. Pieczarki opłucz, osusz, pokrój w półplasterki. Następnie usmaż na rozgrzanej, suchej patelni doprawiając do smaku solą i pieprzem. Smaż, dopóki woda z pieczarek nie odparuje. Kiełbasę krakowską podsuszaną light w plastrach marki Konpsol pokrój w kostkę, a winogrona w połówki. Dopraw sałatkę solą i pieprzem do smaku, skrop oliwą z oliwek oraz posyp migdałami.