PRZEPIS na zupę portugalską

Składniki:

• torebka ryżu parboiled marki Britta

• 2 i 1/2 litra wywaru z kurczaka

• cebula

• starta skórka z cytryny

• świeża mięta

• pół kilo ziemniaków

• oliwa z oliwek

• pierś z kurczaka

Wykonanie

Cebulę obieramy, dzielimy na ćwiartki i kroimy w cienkie plasterki. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Do dużego garnka wlewamy wywar z kurczaka, dodajemy cebulę, łyżeczkę startej skórki z cytryny, gałązkę świeżej mięty, ziemniaki i łyżkę oliwy z oliwek. Na średnim ogniu doprowadzamy do wrzenia, wkładamy całą pierś z kurczaka i gotujemy 25 minut, aż mięso się ugotuje. Wyjmujemy kurczaka i zostawiamy do wystygnięcia. Kroimy w cienkie płatki. Miętę usuwamy. Kiedy kurczak stygnie, do płynu w garnku wrzucamy ryż i gotujemy na maleńkim ogniu, aż będzie miękki - 25 do 30 minut. Do zupy wkładamy pokrojonego kurczaka, wlewamy 2 łyżki soku z cytryny, podgrzewamy i doprawiamy solą. Zupę posypujemy siekaną świeżą miętą.