PRZEPIS na domowe krakersy z Aldamerem (autorstwa Roberta Muzyczki, szef kuchni DKK)

Składniki:

• 1 szklanka mąki

• 50 g masła

• ½ łyżeczki soli

• 100 g sera żółtego Aldamer MSM Mońki

• 4 łyżki kwaśnej śmietany 18%

Przygotowanie

Do mąki dodać sól, zimne drobno pokrojone masło i utarty na grubych oczkach żółty. Wszystko wymieszać, dodać śmietanę i zarobić ciasto. Posypać mąką i cienko rozwałkować, a następnie wyciąć trójkąty. Przełożyć na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i grubą słomką do napojów w każdym krakersie wyciąć parę dziurek. Tak przygotowane upiec w piekarniku rozgrzanym do 200oC, aż do ładnego zrumienienia, następnie wyciągnąć i wystudzić.