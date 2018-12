Wizja świątecznego stołu spędza sen z powiek większości tych, którzy dbają o linię, bo bożonarodzeniowym pysznościom wyjątkowo trudno się oprzeć. Zanim jednak napełni się nimi do syta (a może nawet bardziej), warto pomyśleć o tym, ile kalorii mają poszczególne świąteczne specjały i poznać sposoby na to, by kuszące dania stały się odrobinę "lżejsze".