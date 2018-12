POLLO al LIMONE, czyli kurczak w cytrynach i rozmarynie

Porcja dla 4 osób

Składniki:

kurczak z wolnego wybiegu, 6 cytryn, 6 ząbków czosnku, kilka gałązek rozmarynu, kilka gałązek pietruszki, oliwa extra vergine, sól i pieprz

Wyciskamy sok z jednej cytryny i mieszamy go z oliwą, solą oraz pieprzem. Nacieramy kurczaka wewnątrz i na zewnątrz. Wkładamy do środka pocięte w ćwiartki cytryny oraz zioła i czosnek. Układamy kurczaka w foremce, skrapiamy oliwą, solimy i pieprzymy. Następnie okładamy mięso pozostałymi kawałkami cytryn i posypujemy ziołami — jeśli coś zostało na stole. Pieczemy około godziny. Mięso musi być miękkie. Porcjujemy i skrapiamy mięso sokiem z upieczonych cytryn. Podajemy z chlebem.

Wołowina w czerwonym winie / Materiały prasowe

PEPOSO, czyli wołowina w czerwonym winie z czosnkiem i pieprzem

Porcja dla 5 osób

Składniki:

1 kg wołowiny z przerostami tłuszczu, najlepiej udziec lub łopatka, świetna będzie też pręga, garść rozmarynu, czubata łyżka pieprzu lub dwie,

w zależności od obranej drogi, główka czosnku, liść laurowy, sól morska, butelka czerwonego wina, najlepiej toskańskiego sangiovese

W brytfannie układamy pokrojone na niezbyt duże kawałki mięso, dodajemy listki rozmarynu, obrane ząbki czosnku oraz liść laurowy, pieprzymy, solimy i zalewamy winem. Tak przygotowaną brytfannę wstawiamy do piekarnika. Mamy dwie możliwości: albo piec 3 godziny w temperaturze

175°C, albo 5 godzin w 140°C. Wszystko zależy od czasu, jakim dysponujemy. Wersja dłuższa zdecydowanie zbliża danie do oryginału z czasów renesansu. Jeśli chodzi o pieprz, też mamy dwie możliwości. Można dodać pieprz utłuczony w moździerzu, albo zwiększyć jego ilość dwukrotnie i wrzucić całe ziarna. Gdyby sos nie był gęsty, znów mamy dwie możliwości. Można go zredukować, albo jak mawiała moja babcia, zaciągnąć…

skrobią. Choć wersja z redukowaniem jest szalenie romantyczna i mieści się niewątpliwie we współczesnych kulinarnych trendach, nie mogę się pozbyć wrażenia, że włoscy kucharze idą na skróty i zaciągają sos, dobrze, że bez strat na smaku. Peposo podać można z chlebem lub z polentą. Doskonałym dodatkiem będzie ugotowana al dente zielona fasolka, polana obficie oliwą.

GNOCCHI

Porcja dla 5 osób

Składniki:

1 kg obranych ziemniaków, 2 żółtka, 2 łyżki tartego grana padano, mniej więcej szklanka mąki

Zaczynamy od klusek. Ziemniaki gotujemy do miękkości w osolonej wodzie. Żeby gnocchi nie były twarde, ciasto wyrabiamy krótko, nie przesadzając z dosypywaniem mąki — to ważne. Jeszcze ciepłe ziemniaki przeciskamy przez praskę. Do miski wrzucamy też żółtka i ser, dosypujemy mąkę i mieszamy, tak by połączyć wszystkie składniki. Jeśli ciasto klei się do rąk i nie da się ulepić kuleczki, dosypujemy odrobinę

mąki. Kluski formujemy szybko dłońmi zwilżonymi oliwą. Odkładamy na blat wysypany mąką.

FUNGHI - grzyby na maśle z rozmarynem

Porcja dla 5 osób

Składniki:

250 g kurek, borowików lub podgrzybków, 2 ząbki czosnku, 100 g masła, 20 listków rozmarynu, sól i pieprz

Na rozgrzane masło wrzucamy pokrojony w plastry czosnek i rozmaryn, po chwili dodajemy oczyszczone grzyby, małe w całości, większe kroimy na połówki lub ćwiartki. Smażymy około 10 minut, podrzucając grzyby na patelni. Na koniec doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z gorącymi

kluseczkami i pistacjami.