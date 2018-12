CIASTO CZEKOLADOWE Z KARDAMONEM

Gorzka czekolada i kardamon to naprawdę wyjątkowy duet. Dodatek przyprawy sprawia, że nawet

średniej jakości tabliczka smakuje jak ta z najwyższej półki. W tym przepisie kardamon czaruje cytrusową nutą i kwiatowo-drzewnym aromatem, a bakalie nadają ciastu królewski charakter.

SKŁADNIKI

200 g gorzkiej czekolady, 200 g masła, 100 g mąki, 200 g cukru, 6 jajek, 1 szklanka ulubionych orzechów, daktyli i rodzynek, 1/2 łyżeczki mielonego, kardamonu

PRZYGOTOWANIE

Masło podgrzewamy i rozpuszczamy na małym ogniu razem z czekoladą, cały czas dobrze mieszając. Jajka z cukrem oraz kardamonem ubijamy

na puszystą masę i łączymy z przestudzoną masę czekoladową. Dodajemy mąkę, rodzynki oraz posiekane orzechy i daktyle; delikatnie

mieszamy. Pieczemy w 160 stopniach przez 60–75 minut w małej tortownicy lub formie keksowej. Ciasto jest gotowe, jeśli wbity

w nie drewniany patyczek po wyjęciu będzie suchy.

piernik różany / Materiały prasowe

PIERNIK RÓŻANY

Lubię grudzień i święta, bo to czas, gdy w domu pachnie choinką, grzybami i przyprawą piernikową. W naszej rodzinie co roku odpowiadam za sekcję wypieków – nie może w niej zabraknąć piernika różanego: lekko wilgotnego, pachnącego cynamonem, kardamonem i goździkami, przełożonego różaną konfiturą, błyszczącego od polewy czekoladowej. No to komu kawałeczek? Pamiętajcie, że taki piernik można robić cały rok, nie tylko od święta.

SKŁADNIKI

3/4 szklanki cukru, 2 łyżki gorzkiego kakao, 1 łyżka przyprawy piernikowej, 1/2 szklanki miodu, 250 g masła, 1/2 szklanki mleka, 4 jajka, 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 szklanki orzechów i bakalii, 1 słoik konfitury różanej

POLEWA

100 ml mleka, 100 g gorzkiej czekolady, 1 łyżeczka masła, 1 łyżka wody różanej

PRZYGOTOWANIE

Cukier, kakao, przyprawę do piernika, miód, masło i wodę podgrzewamy w garnku aż do dokładnego połączenia wszystkich składników. Garnek

zdejmujemy z ognia i dobrze studzimy. Do wystudzonej masy dodajemy żółtko, a następnie stopniowo mąkę z proszkiem do pieczenia. Ubijamy

pianę z białek i dodajemy do masy. Wszystko razem delikatnie mieszamy i na samym końcu wsypujemy do masy bakalie. Ciasto przekładamy

do wyłożonej papierem formy (keksówki). Pieczemy przez ok. 60 minut w 180 stopniach. Całkowicie wystudzony piernik przekrawamy wzdłuż na dwie albo trzy części i przekładamy konfiturą różaną.

Teraz bierzemy się za polewę: W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę, dodajemy mleko, masło i wodę różaną. Dokładnie mieszamy i gorącą wylewamy na piernik. Możemy posypać bakaliami, płatkami roży lub czekoladą. Zachęcam do samodzielnego przygotowania przyprawy piernikowej. Zmielcie razem: 3 duże laski cynamonu, 1 małą gałkę muszkatołowa, 1 łyżeczkę suszonego imbiru, 5–6 ziaren ziela angielskiego, 1 łyżeczki ziaren czarnego pieprzu, 1 łyżeczkę ziaren kardamonu, 1 łyżeczkę goździków, gwiazdkę anyżu lub 1 łyżeczkę ziarenek anyżu i… gotowe! Wszystkie przyprawy w ziarnach (prócz pieprzu) warto przed mieleniem delikatnie podgrzać na patelni.