Barszcz

5-6 porcji

Zakwas buraczany

1 kg buraków, 3 l wody, skórka chleba razowego, 3 ząbki czosnku

Buraki myję, obieram, kroję w plastry i wkładam do kamiennego garnka lub słoika. Zalewam wodą, dodaję skórkę z razowego chleba i czosnek. Przykrywam garnek i zostawiam w ciepłym miejscu na trzy, cztery dni. Nadmiar przelewam do wyparzonych butelek, zalewam łyżką oliwy i przechowuję w chłodnym miejscu nawet przez kilka miesięcy.

Składniki:

500 g buraków, 150 g jabłek, 1 l bulionu warzywnego, 250 g zakwasu buraczanego, 500 ml wywaru z suszonych grzybów, 2 ząbki czosnku

łyżka cukru, łyżeczka majeranku, łyżeczka soli

Suszone grzyby zalewam wodą. Zostawiam je na noc, po czym gotuję, żeby zmiękły. W ten sposób otrzymuję wywar. Obrane buraki i jabłka kroję w cienkie plastry, wkładam do garnka i posypuję cukrem i solą. Zostawiam na kilka godzin, żeby buraki puściły sok. Zalewam bulionem warzywnym i dodaję wywar z grzybów. Barszcz zagotowuję, po czym zmniejszam ogień i dodaję zakwas. Gotuję ok. 1,5-2 godziny. Doprawiam jeszcze w miarę potrzeby solą, majerankiem, czosnkiem, pieprzem i cukrem.

Zupa grzybowa / Shutterstock

Zupa grzybowa

5-6 porcji

Składniki:

200 g prawdziwków, 50 g maślaków, 50 g suszonych grzybów, 1 cebula, 1,5 l wywaru z jarzyn lub rosołu, 1 łyżka masła, 3-4 łyżki śmietany 22%, natka pietruszki, sól, pieprz czarny

Suszone grzyby moczę na noc w zimnej wodzie. Drobno posiekaną cebulę duszę na maśle. Dodaję drobno posiekane umyte grzyby. Duszę przez ok. kwadrans, po czym wrzucam całość do garnka z wywarem warzywnym. Dodaję suszone grzyby wraz z wodą. Zagotowuję zupę, dodaję sól i pieprz i zostawiam na małym ogniu na kwadrans. Wyłączam palnik i zaprawiam zupę śmietaną. Dodaję pokrojoną drobno natkę.

Łazanki z kapustą i grzybami

5-6 porcji

Składniki:

3 szklanki mąki, 3 jajka, 1/3 szklanki mąki, 1 kg kapusty kiszonej, 50 g suszonych grzybów, 2 średnie cebule, 3 łyżki oleju roślinnego, sól i pieprz,

2 łyżki masła

Kapustę płuczę zimną wodą, kroję, wkładam do garnka, zalewam wodą tak, żeby była przykryta i gotuję przez godzinę. Grzyby zalewam wodą i doprowadzam do wrzenia. Wywar wlewam do kapusty. Kapustę odcedzam na sitku i odciskam. Na patelni zarumieniam posiekane drobno cebule na 3 łyżkach oleju. Dodaję kapustę i pokrojone w paski grzyby. Solę i pieprzę stale mieszając. Zdejmuję z palnika i przygotowuję łazanki. Mąkę z jajkiem zagniatam dodając szczyptę soli i stopniowo wodę. Kiedy otrzymam jednolitą masę odstawiam na kwadrans. Rozwałkowuję ciasto tak, żeby było jak najcieńsze. Podsypuję mąką, jeżeli się klei. Kroję je na kwadraty o 1,5 cm szerokości. W osolonej wodzie z odrobiną oliwy gotuję łazanki ok. 5 minut. Ja lubię jak są twardawe. Ugotowane łazanki łącze z kapustą, mieszam i wkładam do wysmarowanego żaroodpornego półmiska. Na wierzchu kładę wiórki masła i piekę w piekarniku na 180 stopni przez 40 minut.