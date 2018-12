PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI

SKŁADNIKI

Nadzienie:

ok. 80 dag kiszonej kapusty, 100 g suszonych grzybów, jajko, 2 cebule, 2 łyżki oleju, sól, pieprz

Do polania:

duża cebula, 3 - 4 łyżki masła

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Grzyby starannie wymyć, namoczyć na noc a następnie ugotować w tej samej wodzie. Odcedzić i przepuścić przez maszynkę (wywar zachować do zupy lub sosu). Wbić do grzybów jajko i solidnie wymieszać. Kapustę gotować w małej ilości wody i do zagotowania trzymać pod przykryciem. Następnie odkryć na chwilę i znowu przykryć, aby dogotować. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i usmażyć na jasnozłoty kolor. Ugotowaną i odciśniętą kapustę przepuścić przez maszynkę lub drobno posiekać, dodać podsmażoną cebulę z tłuszczem, grzyby, przyprawić i wymieszać. Przygotowane ciasto nadziać farszem. Pierogi gotować w posolonej wodzie. Polać pokrojoną w kostkę i zeszkloną na patelni cebulą.

PASZTECIKI Z GRZYBAMI

SKŁADNIKI

ciasto francuskie lub drożdżowe parzone

Nadzienie:

100 g suszonych, ugotowanych grzybów, 200 g pieczarek, spora cebula, łyżka posiekanej natki pietruszki, łyżka śmietany, łyżka masła, sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Udusić drobno pokrojone pieczarki, cebulę oraz osączone suszone grzyby. Z masła i mąki przygotować zasmażkę, rozprowadzić ją śmietaną, dodać grzyby z cebulą, natkę oraz pieprz i sól. Stale mieszając trzymać na małym ogniu aż do zgęstnienia.Przestudzonym farszem nadziewać rozwałkowane ciasto, sklejać małe pierożki, układać na posmarowanej tłuszczem blasze i piec ok. pół godziny w nagrzanym piekarniku.

Grzyby na patelni / Shutterstock

GRZYBY SUSZONE PANIEROWANE

SKŁADNIKI

100 g suszonych kapeluszy prawdziwków podobnej wielkości, 1 szklanka mleka, jajko, mąka, bułka tarta – do panierowania, masło – do smażenia, sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Grzyby zalać mlekiem i moczyć przez noc. Dolać nieco wody i gotować do miękkości. Ugotowane odsączyć, oprószyć solą i pieprzem, panierować w mące, jajku i drobnej bułce tartej, smażyć z obu stron na maśle na złoto, podawać gorące.