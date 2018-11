PRZEPIS na zapiekankę ryżową z szynka lub boczkiem

Składniki:

• 2 torebki ryżu basmati marki Britta (2 x 100 g)

• 25 dag szynki lub bardzo chudego ugotowanego wędzonego boczku

• 1/2 szklanki rosołu drobiowego z kostki

• szklanka śmietany 12 proc.

• jajko

• szczypta suszonej bazylii lub 1/2 łyżeczki posiekanej świeżej

• 1/2 szklanki startego ostrego żółtego sera lub oscypka

• sól

• pieprz

• łyżka masła do naczynia żaroodpornego

Przygotowanie

Ryż ugotować według przepisu na opakowaniu, odsączyć, wysypać z torebek, wymieszać. Szynkę (boczek) pokroić jak najdrobniej, połączyć z ryżem i rosołem, doprawić do smaku solą, pieprzem. Przełożyć do wysmarowanego masłem naczynia żaroodpornego. Śmietanę wymieszać z jajkiem i połową startego sera oraz solą i pieprzem. Tym sosem polać zapiekankę, posypać ją z wierzchu pozostałym startym serem. Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C, aż ser się lekko zrumieni.