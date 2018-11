Żydowska kuchnia wiąże się ściśle z historią oraz kulturą krajów, w których Żydzi się osiedlali zarówno przed, jak i po diasporze. Wędrując po całym świecie, dostosowywali lokalne dania do swoich reguł żywienia. Jedzenie było i jest dla nich sensem życia.

Receptury na to, co jedli były bardzo twórcze, niezależnie od regionu, w którym się znaleźli. Dzięki wykorzystaniu tego, co lokalne – chleba, owoców, owczych i kozich serów, orzechów, oliwek, warzyw oraz ziół stworzyli bogatą i aromatyczną kuchnię, która stała się tradycją takich regionów jak Maroko, Bliski Wschód, Europa Środkowa, Wschodnia a także kuchnia śródziemnomorska.

Jej autorka Paola Gavin przez wiele lat podróżowała i mieszkała za granicą m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Grecji, Francji i we Włoszech, gdzie po raz pierwszy zainteresowała się tematyką żywieniową i gotowaniem. Jest autorką artykułów o żywieniu, które ukazały się w gazetach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

We wstępie do swojej książki opisuje kuchnię poszczególnych krajów. I tak można się m.in. dowiedzieć, że austriacko-żydowska kuchnia to klasyczne aszkenazyjskie dania z dużą liczbą zup, często podawanych z kluskami, smażonymi kawałkami ciasta lub pierożkami, niemiecka jest pełna słodkich i słonych deserów oraz również rozgrzewających zup, a włoska to przede wszystkim warzywne zapiekanki, do których używa się serów lokalnej produkcji. Nie brakuje też charakterystyki naszego regionu, a więc kuchni żydowskiej w Polsce, Litwie oraz Rosji. Tu oprócz zup i nadziewanych ciast, królują pikle oraz desery w postaci owocowych kompotów.

Druga część książki to przepisy na 150 potraw z ponad dwudziestu krajów. Poza przystawkami i sałatkami jak sałatka z buraków, z chrzanem, kwaśną śmietaną i koperkiem, czy sefardyjskich pierożków pieczonych z serkiem i natką, nie brakuje receptur na rozgrzewające zupy jak czosnkowa, czy północnoafrykańska zupa z bobu. Kolejne rozdziały to makarony i pierogi (ravioli z dynią, masłem i szałwią), zboża (ryż ze szpinakiem i sumakiem) oraz dania główne (babka ziemniaczana z grzybami lub kugel z ziemniakami i marchewką). Ostatnim rozdziałem jest ten poświęcony deserom z przepisami, wśród których kusi ciasto z czarnymi wiśniami, słodkie zawijarce z dynią oraz algierski haroset – deser z posiekanych migdałów gotowanych w czerwonym winie, z dodatkiem cynamonu, orzechów i gałki muszkatołowej. Idealnym na nadchodzące zimowe wieczory.

"Hazana. Kuchnia wegetariańska Żydów z całego świata" Paola Gavin, wydawnicto Buchmann, cena 59 zł.