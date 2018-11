Dyniowy strudel z Aldamerem (autorstwa Roberta Muzyczki, szef kuchni Dworu Korona Karkonoszy)

Składniki:

• 1 opakowanie ciasta francuskiego

• 2 cebule

• 2 łyżki masła

• 200 g miąższu dyni

• 3 ząbki czosnku

• 200 g sera Aldamer MSM Mońki w plastrach

• 100 g szynki wędzonej parzonej

• 1 jajko

• sól i pieprz do smaku

• sezam i kminek do posypania

Przygotowanie

Cebulę pokroić w kostkę i poddusić na wolnym ogniu, na maśle, aż do lekkiego zrumienienia. Następnie dodać utartą na grubym oczku dynię, posiekany czosnek, doprawić do smaku solą i pieprzem, wymieszać, a następnie odstawić do przestygnięcia.

Ciasto francuskie rozłożyć na papierze do pieczenia i ułożyć na blaszce. Na ciasto wyłożyć warstwę dyni z cebulą, następnie plasterki sera, szynki oraz ponownie dynię i ser. Brzeg ciasta posmarować rozmąconym jajkiem i zwinąć tak, żeby całe nadzienie znalazło się w środku. Brzegi ciasta podwinąć pod spód, a z góry posmarować strudel pozostałym jajkiem oraz posypać sezamem oraz kminkiem. Wierzch ponakłuwać widelcem i piec w piekarniku rozgrzanym do 180oC przez ok. 40 minut (do ładnego zarumienienia).

Podawać na ciepło lub w temperaturze pokojowej.