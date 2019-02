Dawniej w tłusty czwartek objadano się w karnawale pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, dziś preferujemy znacznie mniej kontrowersyjną, a niewątpliwie smaczniejszą, wersję z nadzieniem na słodko: dżemem, marmoladą, konfiturą – co kto lubi. Brzmi pysznie? To może na chwilę porzucisz ciepły koc i herbatę na rzecz kuchennego fartuszka i zaprosisz przyjaciół na wspólne świętowanie ostatków? Zaskocz ich domowej roboty tradycyjnymi słodkościami. Usmaż pyszne pączki. Nie potrafisz? To wcale nie jest takie trudne, mamy dla Ciebie sprawdzony przepis. Aha, i pamiętaj, by do smażenia użyć oleju rzepakowego zamiast smalcu.

Olej rzepakowy cechuje się on dużą wytrzymałością na zmiany termiczne i nie wpływa na smak potraw jak niektóre tłuszcze, a wręcz wydobywa ich naturalny aromat. Nie każdy wie, że dania na nim przygotowywane mają od 5 do 10% mniej kalorii, dzięki łatwemu odsączaniu z nich oleju po smażeniu.

Olej rzepakowy polecany jest przez kucharzy i dietetyków nie tylko ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie. Zawiera najwięcej niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych z deficytowej w naszej diecie rodziny Omega-3 oraz najmniej niekorzystnych z punktu widzenia zdrowotnego nasyconych kwasów tłuszczowych. Już 2 łyżki oleju rzepakowego dziennie dostarczą naszemu organizmowi zalecaną dzienną dawkę kwasu alfa-linolenowego z rodziny Omega-3.

PRZEPIS NA PĄCZKI na tłusty czwartek

Składniki (na 8 sztuk):

25 g świeżych drożdży

275 g mąki

35 g masła

1/2 szklanki ciepłego mleka

1 łyżeczka cukru

1 jajko

2 żółtka

4 łyżki cukru wanilinowego

1 łyżeczka soli

Olej rzepakowy do smażenia

Pączki na tłusty czwartek - PRZYGOTOWANIE

• Przygotowujemy rozczyn: drożdże rozdrabniamy i wsypujemy skruszone do dużego naczynia.

• Do drożdży dodajemy 1 łyżkę mąki, 1 łyżeczkę cukru i 1/4 szklanki ciepłego mleka. Mieszamy i zostawiamy całość do wyrośnięcia na 15 - 20 minut.

• W międzyczasie ucieramy jajko i żółtka z cukrem waniliowym.

• Mąkę przesiewamy do dużej miski i dodajemy do niej sól a następnie wyrośnięty rozczyn oraz resztę ciepłego mleka. Mieszamy, na koniec dodając ubite jajka.

• Wyrabiamy przez 15 minut, po czym dodajemy stopione masło i wyrabiamy jeszcze przez kolejne 5 minut. Przykryte ściereczką ciasto odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce.

• Gdy ciasto podwoi swoją objętość (po mniej więcej 1,5 godziny) wałkujemy je na gruby placek (można podsypać lekko mąką, by się nie przyklejało do stolnicy).

• Z rozwałkowanego ciasta wycinamy krążki przy pomocy szklanki. Na każdy krążek nakładamy łyżeczkę ulubionej konfitury, dżemu lub marmolady (polecamy różaną lub śliwkową), przykrywamy drugim, zlepiamy je w kulkę i odkładamy do wyrośnięcia jeszcze na około pół godziny.

• W międzyczasie rozgrzewamy tłuszcz w głębokim ganku.

• Podrośnięte pączki odwracamy wierzchem na spód, a gdy podrosną (po około 30 minutach) smażymy w rozgrzanym oleju rzepakowym (NASZA REKOMENDACJA!). Przez pierwszą minutę smażymy pączki pod przykryciem, później przewracamy je na drugą stronę i smażymy kolejną minutę bez przykrycia. Wyjmujemy na ręcznik papierowy, by odsączyć je z oleju.

• Polewamy pączki lukrem zmieszanym ze skórką pomarańczową (przepis poniżej) lub posypujemy dużą ilością cukru pudru zmieszanego z cukrem waniliowym – wedle uznania.

Dekoracja (przykłady do wyboru):

• 3 łyżki smażonej w cukrze skórki pomarańczowej.

• Lukier: 1 filiżanka cukru pudru rozpuszczona w 1-2 łyżkach wody, w rondelku trzymanym na małym ogniu.

• Cukier puder do posypania.

Porady:

• Przy przygotowywaniu ciasta drożdżowego zadbaj o to, by w kuchni było ciepło, drożdże nie lubią przeciągów.

• Do smażenia pączków olej musi być dobrze rozgrzany. Można sprawdzić jego temperaturę, wrzucając do niego odrobinę ciasta – jeśli ciasto "wyskoczy", będzie "skwierczało", można smażyć pączki.

• Wszystkie składniki na pączki muszą mieć temperaturę pokojową, nie mogą być wyjęte prosto z lodówki.

• Jeśli chcemy uzyskać charakterystyczną białą obwódkę wokół pączka, wlewamy do garnka tyle oleju, aby jedynie przykrył pączki do połowy.