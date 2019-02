Faworki - PRZEPIS

SKŁADNIKI na faworki:

3 łyżki kwaśnej śmietany

szczypta proszku do pieczenia

łyżeczka octu

5 żółtek

ok. 1,5 szklanki mąki

cukier puder

olej lub smalec (około 5 kotek) - do smażenia

Faworki - PRZYGOTOWANIE

Śmietanę z octem i proszkiem zamieszać, aż do lekkiego sfermentowania. Dodać mąkę i zagnieść masę. Następnie wybijać ok. 5 - 10 minut wałkiem, aż na cieście pojawią się pęcherzyki. Rozwałkować kawałki ciasta na cienkie plastry i wycinać paseczki szerokości ok. 2,5 cm i długości około 20 cm. Paseczki przeciąć wzdłuż po środku i przewinąć je. Rozgrzać oleju lub smalec na patelni i ułożyć faworki tak, aby nie dotykały dna. Smażyć aż do uzyskania złotego koloru - około 1 minuty. Gotowe faworki ułożyć na ręcznikach papierowych, które wchłoną nadmiar tłuszczu. Po ostygnięciu posypać cukrem pudrem.