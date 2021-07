Łysienie może objawiać się zarówno utratą włosów na całej głowie, rozpoczynać tylko na koronie albo dawać znaki w postaci przerzedzania. Cykl rozwojowy włosa składa się z kilku faz, a w ciągu ludzkiego życia następuje ich około 20 - 30. Wyróżnia się 3 fazy: anagen – fazę wzrostu, która trwa od 2 do 7 lat. Katagen – fazę przejściową trwającą od 7 do 21 dni oraz telogen – fazę spoczynku i wypadania trwającą od 1 do 3 miesięcy. Włosy znajdujące się w fazie spoczynku wypadają systematycznie i jest to naturalny proces. Średnio tracimy ich od 50 do 100 dziennie.

- Łysienie objawia się zbyt dużą utratą włosów przekraczającą dzienne normy. Mogą mu też towarzyszyć inne objawy takie jak łojotok, łupież czy zapalenie skóry. W zależności od rodzaju łysienie może przybierać różne formy i występować w sposób nagły lub powolny. Do czynników powodujących powstawanie zaliczamy m.in. predyspozycje genetyczne albo tzw. czynniki telogenowe, czyli różnorodne działanie bodźców zewnętrznych na komórkę włosa. W pierwszym przypadku nie mamy zbyt dużego wpływu na proces zatrzymania jednak w pozostałych sytuacjach możemy temu zaradzić – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Łysienie bliznowaciejące to te nieodwracalne prowadzące do uszkodzenia mieszków włosowych powodujące trwałą utratę włosów. Objawia się pojawieniem się na skórze głowy zmian przypominających bliznę. Przebieg jest często powolny, a spora liczba osób skarży się wcześniej na pojawienie takich objawów jak pieczenie czy swędzenie. W postaci wtórnej zniszczony mieszek włosów jest efektem na przykład infekcji, poparzenia czy choroby. W pierwszym przypadku wskutek stanu zapalnego. Zahamowanie rozwoju jest możliwe tylko poprzez leczenie farmakologiczne. Nie da się spowodować odrośnięcia włosów, ale można złagodzić uciążliwe objawy.

Łysienie telogenowe to najczęstsza przyczyna przerzedzenia włosów zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Występuje kiedy zostaje zaburzona faza wzrostu włosa. Cechą charakterystyczną jest opóźniony moment intensywnej utraty włosów, co oznacza że efekt wypadania pojawia się dopiero po 3 miesiącach od zaistniałego zdarzenia. Ważne w tym przypadku jest przede wszystkim znalezienie źródła problemu i diagnostyczne badanie trychologiczne. Najczęstszą przyczyną są czynniki żywieniowe, stresowe, leki czy choroby z wysoką gorączką. W tym przypadku na szczęście mieszek włosowy nie zostaje uszkodzony tak szybko więc możliwa jest regeneracja.

Łysienie plackowate charakteryzuje się pojawieniem się wyłysiałych obszarów na głowie niestety w dość nagły sposób. Mieszki włosowe atakowane są przez system autoimmunologiczny, a następnie wypadają włosy tworząc wyłysiałe placki. Badania pokazują, że u sporej części osób przyczyną są choroby autoimmunologiczne może się też zdarzyć, że inne czynniki przyczynią się do jego powstawiania. Mieszki włosowe pod skórą nie ulegają miniaturyzacji i nawet po wielu latach są gotowe do wypuszczenia włosów. Aby przyspieszyć odrost warto zastosować odpowiednie terapie trychologiczne.

Łysienie androgenowe pojawia się dosyć często zarówno u mężczyzn jak i kobiet. U panów zwykle występują przerzedzenia na skroniach i tonsurze (szczycie) głowy, a u płci żeńskiej łysienie androgenowe objawia się przerzedzeniem przedziałka w szczytowej części głowy. Pierwszą cechą diagnostyczną dla łysienia androgenowego jest zastępowanie jednostek włosów złożonych z 3-4 włosów pojedynczymi. Łysienie charakteryzuje się procesem miniaturyzacji włosów tzn. stopniową transformacją włosów w „meszki”, które mają krótką i cienką łodygę. Im wcześniej zostanie włączona terapia i prawidłowa pielęgnacja tym większy odrost i lepszy efekt jesteśmy w stanie osiągnąć.

Aby odpowiednio szybko zareagować w przypadku pojawienia się łysienia, warto odbywać wizyty profilaktyczne u trychologa, który co jakiś czas sprawdzi stan skóry głowy i włosów, a w przypadku pierwszych nieprawidłowości zaleci odpowiednią terapię. Konsultacja polega na dokładnym wywiadzie z pacjentem, a następnie obserwacji skóry głowy i cebulek włosów pod trychoskopem, który pokazuje kondycję w 150-krotnym powiększeniu, dzięki czemu wszelkie nieprawidłowości są możliwe do szybkiego zweryfikowania i wprowadzenia właściwej terapii.