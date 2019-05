W modzie jest wiele kontrowersyjnych trendów. Białe kozaki i botki - modne jakiś czas temu - dziś znowu powróciły do łask, ale bynajmniej nie oznacza to, że nagle zostały uznane za klasykę dobrego stylu. Patrząc na zestawy, do jakich włącza je Magdalena Cielecka, można się jednak przekonać, że to obuwie wcale nie musi wyglądać tandetnie.