Czerń, róż i inne cuda: 5 najważniejszych trendów w oscarowych stylizacjach gwiazd. FOTO

Kobiety, które biorą udział w gali rozdania Oscarów, robią wszystko, by wyglądać tego wieczoru jak najlepiej, a że mają do dyspozycji wszelkie środki, za pomocą których mogą to zrealizować i zwykle sztab stylistów do pomocy, ich kreacje to morze inspiracji dla wszystkich chcących wiedzieć, co jest aktualnie modne. Oto kilka trendów, które wysuwały się wczoraj na czerwonym dywanie na pierwszy plan.