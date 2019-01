Jeśli uznać, że również w kwestii stylizacji gwiazd gala rozdania Złotych Globów to zapowiedź tego, co będzie się działo podczas wieczoru oscarowego, to tym niecierpliwiej czekamy na to wydarzenie, bo chcemy się rozkoszować widokami podobnymi to tych z wczoraj! Krótko mówiąc: większość pań wyglądała po prostu nieziemsko i powinna stać się wzorem do naśladowania dla aspirujących celebrytek i gwiazd mniejszego kalibru - również tych z polskich ścianek.