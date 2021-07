Im bliżej 40, tym lepiej: Laura Samojłowicz pięknieje z każdym rokiem

Aktorka skończyła w tym roku 36 lat, więc teoretycznie można by powiedzieć, że już bliżej jej niż dalej do tzw. wieku średniego, ale w jej wypadku bynajmniej nie oznacza to niekorzystnych zmian w wyglądzie. Przeciwnie: Laura z roku na rok wygląda piękniej i ma lepszy styl. Zobaczcie, jak wyglądała na wczorajszej premierze filmu "Republika dzieci".

1/5 Laura Samojłowicz - piękniejsza z każdym rokiem!