Niewiele skromniej niż zwykle: Stylizacje gwiazd na gali Oscary 2021

Media na całym świecie zachwycają się rzekomo bardzo naturalnym wyglądem pań biorących udział w tegorocznej Gali Oscarowej i piszą o oszczędności w stylizacjach. Nam jednak nie wydaje się, aby był to najtrafniejszy komentarz do zakończonej niedawno imprezy. Owszem, zdobywczyni nagrody za pierwszoplanową rolę żeńską, Frances McDormand faktycznie postawiła na bardzo naturalny look, ale reszta pań wcale nie zrezygnowała z makijażu, a kolory sukni, które można było zobaczyć na czerwonym dywanie, były bardzo wyraziste i przyciągały wzrok. Zobaczcie obszerną galerię.

