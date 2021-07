Córka Mariah Carey zadebiutowała w roli modelki. 10-latka pojawiła się w spocie reklamowym marki dla dzieci OshKosh B'Gosh. Monroe Cannon wcieliła się w rolę swojej mamy, gdy ta była jeszcze dzieckiem.

- Jako mała dziewczynka byłam zdeterminowana do tego, by realizować swoje marzenia. Teraz sprawia mi mnóstwo radości, gdy widzę, jak moje dzieci spełniają marzenia, które drzemią w ich sercach. Zrobiliśmy tę kampanię, ponieważ jest to przesłanie zachęcające dzieci do wiary we własne marzenia i wyznaczania własnej ścieżki - powiedziała Mariah.

Monroe jest owocem związku piosenkarki z Nickiem Cannonem. Małżeństwo artystki i młodszego o 10 lat rapera rozpadło się w 2014 roku.