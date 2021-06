... W 2011 roku modelka napisała 16-letniej wówczas Courtney Stodden, że powinna się zabić oraz skrytykowała jeszcze inne gwiazdy.

Po wycieku tej wiadomości Teigen jest oskarżana o cyberprzemoc. 35-latka wycofała się z występu w 2. sezonie „Never Have I Ever”, gdzie miała być narratorem. Ucierpiał także jej biznes kucharski, jako że duże sklepy wycofały produkty gwiazdy ze sprzedaży.

„Jestem przerażona i smutna z powodu tego, jaka byłam. Czułam się niepewna, szukałam atencji. Jestem zawstydzona, kompletnie zażenowana swoim zachowaniem, ale to nic w porównaniu do tego jak musiała czuć się Courtney. Próbowałam się do niej odezwać, ale chcę też przeprosić publicznie” - napisała na Twitterze Chrissy.

Ofiara Chrissy ustosunkowała się do tych słów. Oznajmiła, że przyjmuje przeprosiny, ale zaznaczyła, że nie wierzy w ich szczerość. Jej zdaniem Chrissy zdobyła się na nie tylko, dlatego że chce ratować swoje biznesy i kontrakty reklamowe.