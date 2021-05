Kylie Jenner jest oburzona najnowszymi artykułami na temat swojego związku. Portal TMZ napisał, że celebrytka i Travis Scott są w otwartym związku.

Gwiazda, która zazwyczaj nie komentuje swoich miłosnych relacji, postanowiła zabrać głos na Twitterze.

„Nie chcę dyskredytować nikogo, kto jest w otwartym związku, ale jest to po prostu nieprzemyślane, pisać o tym, nie wiedząc, co jest prawdą. To brak szacunku” - napisała.

23-latka nie potwierdziła jednak informacji serwisu, ani im nie zaprzeczyła.

Fani dociekają, co naprawdę łączy ją z 29-letnim raperem. Para wychowuje wspólnie 3-letnią córkę Stormi.