Alicia Keys zdobyła się na trudne wyznanie. Piosenkarka rozważała usunięcie swojej drugiej ciąży.

Reklama

Wyznała, że gdy zaszła w nią w 2014 roku, był to najgorszy możliwy czas. Chciała skupić się na pracy, a jej mąż dostał się do wymarzonej szkoły. Był to również okres, w którym piła dużo alkoholu.

Do zachowania ciąży przekonały ją słowa piosenki, które napisała wspólnie z mężem. Utwór „More Than We Know” uświadomił jej, że razem z nim jest w stanie zrobić dużo więcej, niż jej się wydaje.

O trudnej decyzji opowiedziała w swojej książce autobiograficznej „More Myself: A Journey”. Keys i Swizz Beatz mają dwóch synów.