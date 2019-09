"Długie włosy panią odmłodziły", ""Dwudziestolatka", "Przepięknie. Minus dziesięć lat" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie zostały zamieszczone pod zdjęciem Małgorzaty Kożuchowskiej.

Aktorka znana m.in. z serialu "Rodzinka.pl", czy "Druga szansa" wstawiła na swojego Instagrama fotografię, na której prezentuje się w długich blond włosach.

"Something new... Kamera! Poszła! Akcja!" - dopisała pod zdjęciem. Niektórzy fani od razu zauważyli podobieństwo do serialowej Hanki, którą Kożuchowska przez lata grała w serialu "M jak miłość". "Ooo, Hania wróciła" - żartowali.

Jak wynika z podpisu zdjęcia, to fryzura na potrzeby nowej filmowej roli. Najprawdopodobniej chodzi o "Proceder". To film zrealizowany przez Michała i Wojciecha Węgrzynów. Kożuchowska wciela się w nim w szefową gangu Łysą.