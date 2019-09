Czyżby Martyna Wojciechowska chciała wrócić do czasów, gdy prowadziła "Big Brothera"? Nowa fryzura może na to wskazywać.

Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" zdecydowała się ściąć swoje długie blond włosy i wybrała krótką fryzurę. Taką samą, jaką nosiła, gdy była prowadzącą pierwsze polskie reality-show.

"Chyba żartujesz?", "Tylko nie to!", "Nieee, takie piękne włosy nie mogły iść do ścięcia!", "Jestem na nie", "Nie wierzę" - to tylko niektóre komentarze fanów Martyny, które znalazły się pod jej zdjęciem.

Byli też tacy, którym nowy wygląd Martyny przypadł do gustu. To nie pierwszy raz, gdy w ostatnim czasie dziennikarka i podróżniczka szokuje swoich fanów zamieszczanymi na Instagramie postami.

Na początku września zaskoczyła fanów, publikując zdjęcia w sukni ślubnej.