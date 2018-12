Katarzyna Cichopek tłumaczy, że życie wiele ją nauczyło i choć odniosła sukces w show-biznesie, to największą wartością jest dla niej rodzina. Jej zdaniem do pozostałych spraw warto zachować dystans i by się we wszystkim nie zatracić, trzeba stąpać twardo po ziemi. Końcówka roku nie jest dla aktorki jakimś wyjątkowym momentem do robienia bilansu.

– Zawsze jest jakaś mała refleksja, ale generalnie jestem refleksyjna, więc codziennie się zastanawiam, czy wszystko jest OK. Mam teraz duże poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, radości domowej. Dzieciaki rosną bardzo szybko i to jest moja największa refleksja, że ten czas nam szybko ucieka i trzeba go jak najwięcej poświęcić dzieciaczkom, więc cieszę się, że ograniczyłam trochę swoją pracę zawodową, że mogę być więcej w domu – mówi Katarzyna Cichopek.

Aktorka podkreśla, że jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Co jakiś czas można jednak odkrywać w sobie nowe powołanie i realizować pasje, które dają nam dużo satysfakcji.

– Z wykształcenia jestem psychologiem, więc myślę, że miałam i mam zawsze plan B – mówi Katarzyna Cichopek.

Cichopek wspomina chociażby, że jej życie zmieniło się o 180 stopni po udziale w programie „Taniec z Gwiazdami”, gdzie poznała swojego przyszłego męża i zaczęła doskonalić swoje umiejętności taneczne.