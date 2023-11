Karmienie piersią to niekończące się korzyści. Może być też źródłem wyzwań. Zarówno przy rozkręcaniu laktacji, jak i na późniejszych etapach karmienia. Zdarza się tak, że dziecko zaciska ząbki na brodawce, a to powoduje ogromny ból, a czasami nawet powstają małe ranki. Co robić, gdy dziecko gryzie pierś?