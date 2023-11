W jaki sposób nauczyć dziecko korzystać z nocnika? Jak poznać, że dziecko jest gotowe i przeprowadzić cały proces w sposób łagodny i wspierający dla dziecka? Jak poznać gotowość dziecka do zdjęcia pieluszki?

Czym jest odpieluchowanie?

Nasi rodzice, którzy mieli do dyspozycji tylko pieluszki tetrowe, dość szybko przeprowadzali tak zwany trening czystości. To znaczy, że de facto sadzali nas o określonych porach na nocnik, czekając na efekt takiego posiedzenia. W dzisiejszych czasach wiemy już, że takie rozwiązanie to nie najlepsza metoda dla zdrowia mięśni dna miednicy i korzystając z dobrodziejstwa współczesnych pieluszek, warto czekać na gotowość dziecka. Bo odpieluchowanie to nie uczenie dziecka robienia siku i kupy: to już doskonale umie. A jedynie pokazywanie gdzie i w jaki zdrowy sposób to robić.

Skąd wiadomo, że dziecko jest gotowe na zdjęcie pieluszki?

To dziecko powinno dawać sygnały o swojej gotowości. Po pierwsze jednak powinno stabilnie chodzić i siedzieć. W dalszej kolejności orientować się, gdzie ma rączki, główkę, nóżki i inne części ciała. W końcu może sygnalizować potrzeby swojego ciała: pokazywać na pupę, łapać się za pełną pieluszkę, świadczy to o rosnącej świadomości swojego ciała i jego procesów. W końcu wzrasta jego zaciekawienie wokół tematów nocnikowych. Ogląda go, pokazuje, rozumie, gdy jest pytane o siku lub kupę. Jednym z ważniejszych sygnałów będzie też pieluszka sucha przez dłuższy czas. To znak, że zwiększyła się pojemność pęcherza dziecka.

Kiedy najlepiej odpieluchować dziecko?

Amerykańska Akademia Pediatrii zaleca, by zacząć proces odpieluchowania w okolicach 2 urodzin, gdy dziecko wykazuje już oznaki gotowości. Bardzo ważne jest, by przeprowadzać ten proces w sposób łagodny i cierpliwy. Nie zawstydzać dziecka za niepowodzenia, może to skutkować poważnymi konsekwencjami zarówno od strony fizycznej (zaparcia) jak i psychicznej (strach przed załatwianiem swoich potrzeb). Każde dziecko przechodzi przez proces odpieluchowania inaczej. Zazwyczaj powinno odpieluchować się w dzień do 4 urodzin, porzucenie pieluchy w nocy może zająć ciut więcej czasu. Warto uzbroić się w cierpliwość i towarzyszyć dziecku ze spokojem.