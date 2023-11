Spędzanie czasu przed ekranem może przynieść negatywne skutki w funkcjonowaniu dziecka. Z czasem może przybrać nawet formę, która bezpośrednio przełoży się na jego zdolności poznawcze i rozwój. Dowiedz się czym jest autyzm cyfrowy.

Co to jest autyzm cyfrowy

Choć nazwa kojarzy się z zaburzeniem, nie jest nim w ścisłym znaczeniu. To raczej określenie potoczne i zbudowane na skojarzeniu z prawdziwym zaburzeniem neurorozwojowym. Autyzmu cyfrowego nie trzeba diagnozować w gabinetach lekarskich, choć z czasem może przyczynić się do wystąpienia poważniejszych zaburzeń. Autyzm cyfrowy jest raczej opisem określonych zachowań związanych z używaniem ekranu. Dotyczyć może zarówno dorosłych, jak i dzieci, w tym tych kilkuletnich. Podczas kontaktu z telefonem, social mediami czy innymi formami rozrywki, nasz mózg musi przetworzyć masę informacji i wbrew pozorom wcale nie odpoczywa. To może doprowadzić do konkretnych odpowiedzi ze strony umysłu i ciała.

Jakie są objawy autyzmu cyfrowego

To przede wszystkim stan zawieszenia i wycofania z dotychczasowych aktywności. Zmęczony ciągłym bombardowaniem informacjami i zadaniami mózg daje o sobie znać, poprzez obniżenie koncentracji. Występują też trudności w nauce, skupieniu uwagi. Trudno zmusić się do rozpoczęcia zadania, bez ciągłego sięgania po telefon. Samo zabranie się do pracy to ogromny wysiłek. Spada też kreatywność, mózg bowiem przyzwyczajony jest do tego, by ciągle otrzymywać gotowe informacje i rozwiązania, a nie szukania wyjścia samemu. Mogą pojawić się też trudności w utrzymywaniu relacji i w ogóle niechęć do wychodzenia z domu i podejmowania wysiłku bycia wśród ludzi. Ciągłe bycie w sieci drenuje z energii, której brakuje do podejmowania innych aktywności. W końcu może przełożyć się na poważne problemy psychiczne, takie jak napady lęku, nadpobudliwość, nadwrażliwość lub u mniejszych dzieci opóźnienia w rozwoju mowy, problemy z nauką.

Profilaktyka autyzmu cyfrowego

Podstawą profilaktyki uzależnienia od telefonu jest budowanie bliskiej relacji z dzieckiem już od małego. Własnym przykładem i stylem życia swoim i rodziny, pokazywaniem, że równolegle do życia w siebie dzieje się również to prawdziwe. Edukacja na temat nowych technologii i zdroworozsądkowe podejście to również krok w dobrym kierunku. Małe dzieci stopniowo powinny być poznawane z ekranami i nie spędzać przed nimi za wiele czasu. Tak, by dobrze poznały siebie, to co lubią i sprawia im przyjemność, w czym są dobre, zanim pochłonie je świat w Internecie. Regularne i autentyczne kontakty z naturą, bliskie relacje rodzinne, sprawią, że życie w sieci nie będzie główną atrakcją dnia. Jeżeli pojawią się już niepokojące objawy, warto przeanalizować czas dziecka lub swój w Sieci. Które aplikacje, które powiadomienia sprawiają, że trudno się oderwać od ekranu. Co można z tym zrobić? Czasami samo wyłączenie powiadomień może być dobrym krokiem do nie sięgania po telefon. W razie większych trudności należy jednak zwrócić się po pomoc do specjalistów. Warto też zadać sobie pytanie brakiem czego jest uzależnienie od ekranu? Bo jak każde uzależnienie to nie prawdziwy problem, a jedynie jakiś jego objaw.