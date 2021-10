... Wiąże się to jednak z dodatkowym stresem ze względu na reklamy, które dzieci oglądają między bajkami. Może to doprowadzić do problemów na zakupach. Dzieci nalegają, żeby im kupić liczne produkty, które zobaczyły. Do takich wniosków doszli naukowcy z University of Arizona.

Badania przeprowadzono na 433. rodzicach dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Według Światowej Organizacji Zdrowia, czas przed ekranem powinien być ograniczany. Nie jest zalecany dla maluchów poniżej 1. roku życia, a dla tych w wieku od 2 lat nie powinien być dłuższy niż jedna godzina.