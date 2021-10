Dbania o higienę jamy ustnej trzeba się nauczyć, a my, rodzice powinniśmy wykazać się cierpliwością oraz odpowiednim podejściem. Już od momentu pojawienia się pierwszego mleczaka u naszego malucha warto wprowadzić poranny i wieczorny rytuał mycia zębów. Pomoże nam to wyrobić u niego zdrowy nawyk, dzięki czemu łatwiej będzie zachęcić go do samodzielnego szczotkowania. Czasami bywa, że zgadzamy się na zrobienie "dnia dziecka" od mycia zębów - niestety nie jest to najlepszy pomysł. Młody człowiek łatwo przyzwyczaja się do drobnych odstępstw i w przyszłości może być mu trudniej konsekwentnie trzymać się ustalonych nawyków.

– Bardzo ważna jest postawa rodziców i konsekwencja. Higiena jamy ustnej nie powinna być tematem do dyskusji, dlatego od najmłodszych lat powinniśmy przyzwyczajać dzieci do codziennego szczotkowania zębów oraz nauczyć je, że należy dbać o zdrowy i piękny uśmiech przez całe życie – komentuje Dominika Słowikowska, psycholog, coach, autorka bloga Pomogę Ci Mamo i ekspertka marki Coccodrillo.

Wprowadzenie rutyny jest niezwykle ważne, ale często niewystarczające, by zachęcić dziecko do dbania o higienę jamy ustnej. Poniżej znajdziecie cztery pomysły, które ułatwią to zadanie.

Wspólne mycie zębów

Pamiętajmy, że dobry przykład idzie z góry, dlatego wspólnie z dzieckiem stańmy przed lustrem i w wesołej atmosferze poświęćmy kilka minut na dokładną higienę jamy ustnej. Początkowo powinniśmy wspomóc dziecko w szczotkowaniu, ponieważ maluch nie ma odpowiednich zdolności manualnych, by zrobić to poprawnie. Kiedy już skończymy, warto zachęcić naszą pociechę do samodzielnej zabawy i mycia mleczaków, ponieważ dzięki temu szybciej przyzwyczai się do używania szczoteczki.

Nauka poprzez zabawę

Na rynku jest bardzo dużo książek dla dzieci oraz bajek na temat mycia zębów i wizyt u dentysty. Dzięki przygodom bohaterów dzieci w łatwy i przystępny sposób mogą dowiedzieć się, jak ważne jest codzienne szczotkowanie, oraz że może być ono naprawdę dobrą zabawą, a nie tylko przykrym obowiązkiem.

Możemy również wspólnie ułożyć historyjkę o robaczkach, które pochowały się w buzi malucha, lub pozwolić dziecku, aby szczotkowaniu towarzyszył jego ulubiony pluszak.

– Nauka poprzez zabawę jest bardzo skuteczna, a przy tym dostarcza dzieciom dużo radości. Warto dodać do rytuału mycia zębów pozytywne emocje, które dodatkowo zachęcą malucha do regularnego szczotkowania – tłumaczy Dominika Słowikowska.

Motywujmy i doceniajmy

Zapewne niektórzy z rodziców pamiętają jeszcze piosenkę “Myj zęby”. Wspólne śpiewanie lub stworzenie własnego tekstu o szczotkowaniu i pięknym uśmiechu stworzą pozytywne skojarzenia związane z tym zabiegiem, a dodatkowo mogą zadziałać motywująco. Pamiętajmy również, aby doceniać dziecko za każdym razem, gdy samodzielnie wyjdzie z inicjatywą umycia zębów.

Postaw na akcesoria

Na rynku dostępna jest szeroka gama akcesoriów do higieny jamy ustnej: szczoteczek, kubeczków, etui i dozowników pasty z postaciami z popularnych bajek. Przybory te nie tylko zachęcą dziecko do mycia zębów, ale sprawią mu radość podczas szczotkowania. Choć rozmaite smaki i zapachy past mogą sprawiać, że malec chciałby używać ich jak najczęściej, to pamiętajmy, żeby kontrolować ich dawkowanie, zwłaszcza u małych dzieci.

– Pozwólmy dziecku wziąć udział w zakupach pasty i akcesoriów do mycia zębów. Wybór kolorowych dodatków z ulubionymi postaciami z bajek sprawi dziecku przyjemność, a w dodatku łatwiej będzie zachęcić malca do używania czegoś, co mu się podoba – dodaje Dominika Słowikowska.

Powyższe pomysły mogą sprawić, że nasze dziecko nie tylko szybciej wyrobi w sobie nawyk do codziennego dbania o higienę jamy ustnej, a także będzie sięgało po szczoteczkę z przyjemnością. Pamiętajmy, że jako rodzice powinniśmy dawać dobry przykład, dlatego szczotkujmy zęby wspólnie z naszą pociechą, a także pokazujmy, że higiena jamy ustnej może być świetną zabawą.