Powrót do szkoły po wakacjach może być stresujący zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowania swoich najmłodszych do powrotu do szkoły i tych, którzy idą do niej pierwszy raz? Zanim dziecko wyruszy samodzielnie zdobywać wiedzę, rodzice powinni zaopatrzyć pociechę we wszystkie niezbędne rzeczy, a także spojrzeć na ich rozwój kompleksowo.

Ciężar nauki – oby nie za ciężki

Jednym z podstawowych i jednocześnie ważnych artykułów szkolnych jest plecak lub tornister. Musi być nie tylko atrakcyjny, lecz przede wszystkim wspomagający prawidłowy rozwój dziecka. Jeżeli jest dobrze dobrany – pomoże zapobiec zaburzeniom postawy u dziecka, które często pojawiają się już we wczesnym wieku, a mogą tylko się pogłębić w wyniku nieprawidłowych nawyków i niskiej aktywności fizycznej. Dlatego jest ważne, by od najmłodszych lat edukować dziecko, jak utrzymać prawidłową postawę. Tę zdecydowanie ułatwi plecak, który nie jest za ciężki. Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10–15 proc. masy ciała dziecka, o czym przypominają również ortopedzi.

- Jeśli całkowita masa plecaka przekracza 10 procent wagi dziecka, to w konsekwencji prowadzi to do zaburzeń sylwetki, pojawiają się bóle głowy, szyi i kręgosłupa. Niekorzystne działanie zbyt ciężkich plecaków jest więc ewidentne – ostrzega dr n. med. Paweł Bąkowski, ortopeda z Rehasport.

Jaka jest zatem optymalna waga plecaka?

- Najważniejsze jest, by masa plecaka z zawartością nie przekraczała 10 procent masy ciała dziecka. Inaczej mówiąc – jeśli dziecko waży 30 kg, to plecak powinien mieć maksymalną masę 3 kg, licząc z całą jego zawartością – dodaje ortopeda.

Zaszczepieni – nie tylko wiedzą

Przed rozpoczęciem szkoły należy sprawdzić, czy dzieci mają wykonane wszystkie obowiązkowe szczepienia i bilanse.

- Kiedy dziecko ma 6 lat, powinno mieć przeprowadzony bilans, który pozwoli określić, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole. Pamiętajmy, że przed ukończeniem 6. roku życia nasza pociecha powinna otrzymać szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce, błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio. Następne bilanse wykonujemy około 10. i 14. roku życia – wylicza lek med. Radosław Suchner, kierownik Oddziału Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Medicover, specjalista z pediatrii, ekspert w zakresie chorób wieku dziecięcego..

Warto pamiętać, że aktualnie cały czas trwają szczepienia przeciw SARS-CoV-2. Zaszczepienie u dzieci jest możliwe od 12. roku życia. Lekarze zalecają wykonanie szczepienia z odpowiednim wyprzedzeniem, nie czekając na początek roku szkolnego. Dzięki temu znacząco maleje szansa zachorowania na COVID-19. Dziecko może skupić się na nauce, a rodzice są pewni, że jest bezpieczne.

- Czternastolatka czeka jeszcze szczepienie przeciw tężcowi, krztuścowi. Nie zapominajmy o dodatkowych zalecanych szczepieniach. Warto wspomnieć o szczepieniu przeciw HPV – dla 10-12-latków – dodaje pediatra Radosław Suchner.

By nie spać na lekcjach

Sen zajmuje jedną trzecią doby człowieka i jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na zdrowie i samopoczucie dzieci. Dlatego sporządzając listę najważniejszych rzeczy do zrobienia przed rozpoczęciem roku szkolnego, warto pamiętać o wybraniu odpowiedniego materaca dla naszej pociechy. Dzięki takiej inwestycji zadbamy o odpoczynek, zdrowy sen i prawidłowy rozwój młodego odkrywcy.

- Przed powrotem do nauki dobrze jest przypilnować, aby dziecko kładło się spać wcześniej, a wstawało około 7.00 lub wcześniej, w zależności od tego, jak daleko ma do szkoły. Pilnujmy, by tuż przed snem nasze pociechy nie używały tzw. światła niebieskiego, które zaburza sen, czyli TV, tabletów, komórek. Jeśli jest starsze, niech poczyta przed snem, jeśli młodsze, poczytajmy mu na głos – radzi Radosław Suchner.

Dbałość o zdrowie (włączając w to zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan) szykującej się do szkoły pociechy, to sposób nie tylko na pomyślny start w roku szkolnym, ale i krzewienie zdrowych nawyków na resztę życia.