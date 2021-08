Naukowcy z Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) sprawdzili, co się dzieje z nastolatkami, i porównali wyniki z ostatnią edycją międzynarodowych badań prowadzonych we współpracy z agendą WHO z 2018 r. Chodzi o cykliczny raport HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) dotyczący zdrowia w wieku szkolnym, przygotowywany co cztery lata. – Uznaliśmy, że w czasie pandemii mogło dojść do dużych zmian. Dlatego postanowiliśmy nie czekać i wykonać nasze badanie wcześniej w oparciu o metodologię międzynarodową – mówi dr Anna Dzielska, kierownik Zakładu Dzieci i Młodzieży w IMiD.