To nie to samo co zwykłe marudzenie przy stole.

Przysłowiowy „Tadek niejadek” to koszmar niejednego rodzica, ale na szczęście większość dzieci sprawiających problemy z tego wyrasta. Inaczej jest jednak w przypadku neofobii żywieniowej. Reklama O tym, jak rozpoznać, czy dziecko jest niejadkiem, opowiedziała w „Dzień Dobry TVN” neurologopeda Ewa Winnicka.