Wielu rodziców boryka się z problemem "dziecka niechętnego do snu". Okazuje się, że są sposoby na to, by się go pozbyć.

Jak zbudować rytm snu malucha? Reklama W studio "Dzień Dobry TVN" psycholog dziecięcy dr Aleksandra Piotrowska opowiedziała o zabawkach, które pomogą przygotować dziecko do snu, oraz o tym, jak wypracować dobre nawyki i rytuały związane ze snem.