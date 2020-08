Pozytywne relacje rodziców – bo szczęście mamy i taty to również szczęśliwe dzieciństwo

W momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, życie rodziców odwraca się do góry nogami i nabiera zupełnie innego tempa. Zmieniają się priorytety, wartości, a ilość obowiązków zabiera czas wolny i zaburza podstawowe czynności, takie jak sen czy wspólne relacje. Choć troska o malucha staje się najważniejszym elementem życia codziennego, to niezwykle ważne, aby mama i tata pamiętali także o własnych potrzebach i wspólnie dbali o związek. Dobry kontakt opiekunów przekłada się na jakość życia rodzinnego, stabilność emocjonalną, a także uczy malucha pozytywnych zachowań w przyszłości. Skupianie uwagi na drugiej osobie oraz dostrzeganie jej potrzeb pokazuje dziecku, że relacje z innymi ludźmi i wzajemny szacunek są w życiu istotne.

Codzienna dawka ruchu – bo w aktywnym ciele sprawny umysł

Aktywność fizyczna to bardzo ważny czynnik, który kształtuje organizm i wiele zachodzących w nim procesów. Człowiek każdego dnia potrzebuje odpowiedniej ilości ruchu – podobnie jak pożywienia czy powietrza. Niezwykle istotne jest, aby dbanie o aktywny styl życia rozpocząć się już w okresie wczesnego dzieciństwa. Ruch odgrywa ważną rolę w stymulacji mózgu – pobudza zmysły, wpływa na inteligencję czy emocje. Dzięki codziennym aktywnościom maluch może odkrywać otaczający go świat, zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać samodzielność. Niemowlęta chętnie poruszają się przy każdej napotkanej okazji – w łóżeczku, podczas karmienia czy zabawy – warto dawać im do tego okazje, a także angażować do innych kreatywnych zabaw ruchowych, które wpłyną na ich rozwój. Dobrym przykładem będzie np. chodzenie z niemowlęciem na basen.

Wieczorne rytuały – bo powtarzalność czynności przynosi maluchowi wyciszenie przed snem

Aby zadbać o jakość życia niemowlęcia, warto przyjrzeć się środowisku oraz czynnościom, które towarzyszą jego zasypianiu. Stworzenie optymalnych warunków snu może w dużej mierze wpłynąć na odpoczynek malucha, a co za tym idzie – jego samopoczucie i harmonijny rozwój. W przypadku niemowląt i małych dzieci bardzo istotna jest powtarzalność pewnych wydarzeń. Postępowanie według określonego schematu, wypełnionego relaksującymi czynnościami, będzie kojarzyć się dziecku z przyjemnością i ukojeniem. Do takich rytuałów można zaliczyć wieczorną kąpiel, karmienie piersią, masaż czy śpiewanie kołysanek. Bardzo istotne jest wyciszenie, dlatego należy unikać głośnych dźwięków czy intensywnych zabaw. Cenne dla snu malucha okaże się również przytłumione światło i umiarkowana temperatura otoczenia.

Jakość i bezpieczeństwo w codziennej diecie – w trosce o prawidłowy rozwój

Okres wczesnego dzieciństwa to wyjątkowy czas w życiu człowieka, a kluczową rolę odgrywa w nim właściwy sposób żywienia. Wiele procesów w młodym organizmie wciąż się rozwija, a układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni dostosowany do obrony przed czynnikami pochodzącymi ze środowiska – dotyczy to również tych pochodzących z pożywienia. Warto wtedy zwrócić uwagę na odpowiednią jakość wybieranych dla dziecka produktów – nie świadczy o niej bowiem ładny wygląd, smak czy zapach. Właśnie dlatego żywność spożywana przez rodziców może nie być odpowiednim wyborem dla malucha i należy sięgać po takie produkty, które zostały stworzone z myślą o potrzebach najmłodszych. To żywność, która spełnia surowe normy jakości, a zawarte w niej składniki przechodzą nawet ponad kilkaset testów jakości i bezpieczeństwa.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki BoboVita.