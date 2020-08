Czy da się dobrze przygotować do rodzicielstwa?

Wydawałoby się, że w czasach, kiedy dostęp do Internetu i do ogromnej ilości informacji stały się wręcz powszechne, to każda ciężarna ma szansę zapoznać się z najważniejszymi wytycznymi i wskazaniami względem opieki nad maluszkiem. Często poza Internetem, doradcami młodych rodziców stają się także osoby trzecie. To rodzina, znajomi, a niekiedy nawet nowo poznane osoby, które chcąc „pomóc” w wychowaniu dzieci narzucając schematy postępowania, które uważają za jedyne słuszne. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy młody rodzic miał świadomość tego, że ani Internet ani tym bardziej niewykwalifikowane osoby nie będą znać lepiej potrzeb malucha niż oni sami. Po porady najlepiej sięgać do położnych środowiskowych i pediatrów.

To właśnie z powodu tak wielu publikacji pojawianiu się różnych teorii w temacie opieki nad niemowlakiem – bardziej i mniej sprawdzonych – powstało mnóstwo faktów i mitów. Poniżej zestawienie tych najbardziej popularnych i ocena ich wiarygodności:

Czkawka u maluszka. Zatrzymać może ją podanie maluszkowi wody.

FAKT

Czkawka bardzo często dokucza maluszkom podczas jedzenia albo gdy jest zimno. Nie należy się tym martwić i denerwować. Wystarczy przystawić dziecko do piersi lub podać trochę mleka lub wody.

Dzieci nie zawsze śpią, kiedy są zmęczone.

FAKT

Często zmęczone dzieci bywają marudne, niespokojne i płaczliwe. Są absolutnie uzależnione od dorosłych. Dlatego niezmiernie ważne jest zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, aby mogły się one prawidłowo rozwijać.

To, ile śpi maluszek, zależy od jego wieku.

MIT

Długość snu w dużej mierze zależy od wieku, ale jest rzeczą bardzo indywidualną. Jedno dziecko śpi często i długo, a inne odwrotnie. Zapoznanie się z tematem fizjologii snu pomoże prawidłowo wspierać sen dzieci.

Dziecko powinno zasypiać samodzielnie.

MIT

Na ten temat zdania są podzielone. Uważam, że dziecko powinno zasypiać w najdogodniejszych, bezpiecznych warunkach, gdy czuje się pewnie w ramionach kochającej go osoby. Nie może być pozostawione samo sobie, ponieważ narasta u niego poziom stresu niekorzystnie wpływający na jego późniejszy rozwój.

Dziecko powinno spać w swoim łóżeczku.

MIT

Dzieci potrzebują przede wszystkim bliskości mamy i taty. Dla bezpieczeństwa nie powinny pozostawać w osobnym pokoju. Elektroniczna niania nigdy nie zastąpi maluszkowi rodzica, którego on słyszy, czuje i potrzebuje.

U niemowlaka może zmienić się kolor oczu.

FAKT

Dzieci rodzą się zwykle z oczkami w różnym odcieniu koloru niebieskiego. Z czasem jednak zmieniają one barwę nawet na ciemno brązowy czy czarny. Kolor oczu jest dziedziczony po najbliższych i zależy od ilości melatoniny w tęczówce. Im jest jej więcej tym oczy są ciemniejsze. Ostateczny kolor oczu u dziecka może pojawić się dopiero w wieku około 4-5 lat.

Noworodka trzeba karmić regularnie.

MIT

Najlepszym sposobem karmienia jest tzw. karmienie na żądanie. To karmienie według potrzeb dziecka. Oznacza to, że dziecko dostaje pokarm mamy tak często, jak się tego domaga. W pierwszych tygodniach życia noworodek domaga się jedzenia nawet co godzinę. Z wiekiem liczba karmień zmniejsza się.

Długotrwałe karmienie piersią prowadzi do zaburzeń u dzieci. Są one niedojrzałe emocjonalnie i zbyt mocno przywiązane do matki.

MIT

Termin „długotrwałe karmienie” to okres karmienia piersią trwający dłużej niż rok. Takie długie karmienie bardzo korzystnie wpływa na rozwój dziecka, a także na zdrowie matki. Ma ono wpływ na zdrowie dziecka, ponieważ mleko matki zawiera substancje o działaniu immunologicznym, a więc jego waga i długość to dla młodych rodziców bardzo ważny temat. Pamiętajmy, że duży nie zawsze znaczy zdrowy. Norma wagi noworodków jest bardzo szeroka. Donoszony noworodek to taki, który waży ponad 2500 g i oczywiście taki, który waży ponad 4000 g.

Opisane przeze mnie fakty i mity na temat opieki nad noworodkiem i świadomego rodzicielstwa to jedynie wycinek całości tego obszernego tematu. Najważniejsze jest abyśmy my jako rodzice podejmowali racjonalne decyzje i ufali sobie jako osobom, które najlepiej znają potrzeby swojego dziecka i nie poddawali się presji otoczenia. Rodzicielstwo jest piękne i pełne wtedy, kiedy jest świadome, kiedy działamy zgodnie z naszymi przekonaniami i kiedy umiemy czerpać z niego radość. Nie warto odbierać jej sobie przez ciągłe wątpliwości i domysły. Warto obserwować i „wsłuchiwać się” w swoje dziecko i jednocześnie nie bać się prosić o rady i wsparcie osoby doświadczone i przede wszystkim kompetentne do udzielenia porad i wsparcia.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Janiny Frączek, laureatki konkursu „Położna na medal”.